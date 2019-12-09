Україна сформувала новий дивізіон надводних сил в Азовському морі, фото: flickr

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Військово-морські сили (ВМС) отримали новий дивізіон надводних сил в Азовському морі.

Пунктами базування підрозділів стануть порти Бердянська і Маріуполя. Про це під час церемонії урочистостей з нагоди іменування малого броньованого катеру «Костопіль» повідомив Ігор Воронченко, командувач ВМС ЗС України.

До цього моменту надводні українські сили діяли в складі тактичної групи «Тритон». Її було сформовано після відправлення в акваторію Азовського моря двох малих катерів, пошуково-рятувального судна «Донбас» і морського буксира «Корець». До тактичної групи повинні були увійти два артилерійські катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також рейдовий буксир «Яни Капу». Ці судна захопили росіяни після атаки у Керченській протоці в 2018 році.

Наразі дивізіон сформовано з катерів «Лубни» і «Кременчук», а також пошуково-рятувального судна «Донбас» і морського буксира «Корець». Очікується, що в подальшому бойовий і чисельний склад дивізіону буде нарощуватися за рахунок введення нових бойових одиниць.

Нагадаємо, у листопаді пострілами з модернізованого зенітного ракетного комплексу С-125 потопили колишній плавсклад ВМС «Золотоноша». Двох ракет вистачило аби знищити судно повною водотоннажністю 2 тис. 960 т.