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ЕС может предоставить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи, фото: flickr

ЕС может предоставить Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи

9 дек 2019, 08:20
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Макрофинансовую помощь может получить Украина от Европейского Союза.

Общая сумма — 500 млн евро. Об этом заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова в Facebook.

Чиновник отметила, что это стало возможным благодаря соглашению с Международным валютным фондом (МВФ). По ее словам, условия получения помощи будут достаточно выгодными для Украины. Украинская сторона получит дополнительные преимущества.

Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи с ЕС, — заявила Маркарова в соцсети.

Этот транш может быть проведен в ближайшие месяцы. Конкретные даты она не назвала.

Ранее Украина и Международный валютный фонд (МВФ) подписали новое соглашение на три года. Сообщалось, что Киев получит от финансовой организации 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) в рамках механизма расширенного кредитования.

Источник: Ракурс


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