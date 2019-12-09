Макрофінансову допомогу може отримати Україна від Європейського Союзу.

Загальна сума — 500 млн євро. Про це заявила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook.

Чиновник зазначила, що це стало можливим завдяки угоді із Міжнародним валютним фондом (МВФ). За її словами, умови отримання допомоги будуть досить вигідними для України. Українська сторона отримає додаткові переваги.

Досягнення угоди з МВФ відкриває двері до отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги з ЄС, — заявила Маркарова у соцмережі.

Цей транш може бути проведений найближчими місяцями. Конкретні дати вона не назвала.

Раніше Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) підписали нову угоду на три роки. Повідомлялось, що Київ отримає від фінансової організації 4 млрд спеціальних прав запозичення (SDR) в межах механізму розширеного кредитування.