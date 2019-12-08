Boeing зробила останній крок для відправки людей в космос

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Ракурс

Boeing (Боїнг), одна з найбільших аерокосмічних корпорацій у світі, завершила ключовий етап підготовки до запуску космонавтів на орбіту.

На стартовому майданчику Complext 41 військово-повітряних сил США на мисі Канаверал у Флориді встановили капсулу Boeing CST-100 Starliner на ракеті ULA Atlas V. Ракета вже повністю заправлена та перевірена. Про це 8 грудня повідомляє «Популярная механика».

Фахівці компанії «Боїнг» перевірили всі етапи запуску, в тому числі й зворотний відлік, але без запалювання. Ця репетиція дозволила дізнатися, чи всі члени команди добре знають свої обов’язки.

Репетиція запуску пройшла успішно. Вже в цьому місяці ракету з капсулою можна буде відправити у космос. Перший політ запланований на 20 грудня цього року. Відомо, що екіпажу на борту Starliner під час пробного запуску не буде. Якщо політ пройде вдало, то перші люди піднімуться на орбіту Землі в капсулі Boeing CST-100 Starliner на початку 2020 року.

Нагадаємо, у листопаді компанія Boeing (Боїнг) провела чергові випробування багаторазового космічного корабля Starliner (Старлайнер). На тестовому майданчику на базі Уайт Сендс в штаті Нью-Мексико перевірку пройшли системи евакуації.