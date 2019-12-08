У МЗС України назвали головні вимоги Зеленського до Путіна. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130540-prystayko-nazvav-golovni-vymogy-zelenskogo-do-putina.html

Ракурс

Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України, назвав вимоги президента України Володимира Зеленського до глави Російської Федерації Володимира Путіна на зустрічі 9 грудня.

Український лідер наголошуватиме на припиненні бойових дій на Донбасі, виведенні військ з регіону та на контролі Києва над українським державним кордоном. Про це Пристайко написав на власній сторінці у Twitter.

Повне і постійне припинення вогню, наш контроль над кордоном єдиної неподільної держави, роззброєння і виведення незаконних збройних формувань, місцеві вибори за нашим законодавством — основні елементи позиції на завтра. Немає значення, за спільним столом переговорів чи тет-а-тет, — йдеться у повідомленні.

Раніше став відомий графік проведення завтрашнього саміту представників «нормандської четвірки» в Парижі. У понеділок, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський проведе зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Наразі немає остаточної інформації з приводу двосторонньої зустрічі українського лідера та Путіна.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков запевнив, що всі «червоні лінії» під час «нормандського саміту» буде дотримано. Голова парламенту вважає дуже важливими переговори між лідерами України, Німеччини, Франції та Росії. Від їх результату, на його думку, залежить майбутнє нашої держави.