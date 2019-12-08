В МИД Украины назвали главные требования Зеленского к Путину. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n130540-pristayko-nazval-glavnye-trebovaniya-zelenskogo-k-putinu.html

Ракурс

Вадим Пристайко, министр иностранных дел Украины, назвал требования президента Украины Владимира Зеленского к главе Российской Федерации Владимиру Путину на встрече 9 декабря.

Украинский лидер будет настаивать на прекращении боевых действий на Донбассе, выводе войск из региона и на контроле Киева над украинской государственной границей. Об этом Пристайко написал на собственной странице в Twitter.

Полное и постоянное прекращение огня, наш контроль над границей единого неделимого государства, разоружение и вывод незаконных вооруженных формирований, местные выборы по нашему законодательству — основные элементы позиции на завтра. Нет разницы, за общим столом переговоров или тет-а-тет, — говорится в сообщении.

Ранее стал известен график проведения завтрашнего саммита представителей «нормандской четверки» в Париже. В понедельник, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проведет встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Пока нет окончательной информации по поводу двусторонней встречи украинского лидера и Путина.

Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что все «красные линии» во время «нормандского саммита» будут соблюдены. Председатель парламента считает очень важными переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России. От их результата, по его мнению, зависит будущее нашего государства.