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Ракурс
Акция под Офисом президента. Фото: Андрей Смолий в Facebook

Акция «Стража на Банковой»: демонстранты начали устанавливать палатки возле Офиса президента (ВИДЕО)

8 дек 2019, 20:45
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Митинг в Киеве 8 декабря проходит на улице Банковой возле Офиса президента Украины.

Участники акции «Стража на Банковой» сумели установить несколько шатров и палаток вблизи ОПУ. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается в развитие событий. Об этом сообщается в трансляции, которую проводили украинские СМИ.

По подсчетам полиции, перед Офисом президента сейчас находится около 2 тыс. человек, люди постоянно прибывают. На митинг попытался проехать грузовик с табличкой «Телевидение Украины», правоохранители фуру не пропустили. Машина привезла конструкции для палаток.

Акция протеста проходит накануне саммита нормандской четверки в Париже. Уже завтра, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Напомним, 8 декабря на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция «Красные линии для Зеленского». Мероприятие устроили накануне первой за несколько лет встречи в «нормандском формате». Инициаторами митинга выступили определенные политические партии.

Впоследствии активисты пришли под Офис президента и начали акцию «Стража на Банковой». Митингующие попытались установить возле ОПУ сцену, но это сделать не позволила Нацгвардия. Правоохранители отобрали конструкции у активистов.

Источник: Ракурс


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