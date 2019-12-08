Акция «Стража на Банковой»: демонстранты начали устанавливать палатки возле Офиса президента (ВИДЕО)https://racurs.ua/n130539-akciya-straja-na-bankovoy-demonstranty-nachali-ustanavlivat-palatki-vozle-ofisa-prezidenta.htmlРакурс
Митинг в Киеве 8 декабря проходит на улице Банковой возле Офиса президента Украины.
Участники акции «Стража на Банковой» сумели установить несколько шатров и палаток вблизи ОПУ. Также принесли бочки и генераторы. Полиция не вмешивается в развитие событий. Об этом сообщается в трансляции, которую проводили украинские СМИ.
По подсчетам полиции, перед Офисом президента сейчас находится около 2 тыс. человек, люди постоянно прибывают. На митинг попытался проехать грузовик с табличкой «Телевидение Украины», правоохранители фуру не пропустили. Машина привезла конструкции для палаток.
Акция протеста проходит накануне саммита нормандской четверки в Париже. Уже завтра, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Напомним, 8 декабря на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция «Красные линии для Зеленского». Мероприятие устроили накануне первой за несколько лет встречи в «нормандском формате». Инициаторами митинга выступили определенные политические партии.
Впоследствии активисты пришли под Офис президента и начали акцию «Стража на Банковой». Митингующие попытались установить возле ОПУ сцену, но это сделать не позволила Нацгвардия. Правоохранители отобрали конструкции у активистов.