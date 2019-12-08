Специалисты предупреждают о крайне тяжелой эпидемии гриппа. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n130538-mediki-predupredili-o-krayne-tyajeloy-epidemii-grippa.html

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Сезонная эпидемия гриппа зимой 2019−2020 годов может оказаться очень тяжелой по сравнению с другими вспышками инфекции за последние 15 лет.

Широкое распространение вирусов определенных штаммов началось раньше на несколько месяцев, чем обычно. Об этом утверждают эксперты из здравоохранения в Соединенных Штатах Америки, сообщается в пресс-релизе, который опубликован на ресурсе Medical Xpress.

Специалисты уверяют, что уже сейчас жители южных американских штатов страдают от инфекций, которые возникают обычно в марте или апреле. Отмечается, что этот вид инфекции не представляет серьезной опасности для пожилых людей, на которых обычно приходится большая доля числа летальных случаев. Однако эти вирусы угрожают здоровью детей и людям, которым менее 50 лет.

Напомним, в ноябре Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщил, что гриппом в грядущем эпидемическом сезоне могут заболеть почти в 7 млн жителей Украины. Медики считают, что переболеть могут от 4,8 до 6,7 млн человек.

Эксперты отмечают, что лучшей профилактикой этих заболеваний является прививка. По мнению врачей, ежегодная вакцинация способна защитить от всех актуальных штаммов гриппа. Считается, что лучшим временем для ее проведения является период до начала гриппозного сезона.