Фахівці попереджають про вкрай важку епідемію грипу. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n130538-medyky-peredbachyly-vkray-vajku-epidemiu-grypu.html

Ракурс

Сезонна епідемія грипу взимку 2019−2020 років може виявитися дуже важкою в порівнянні з іншими спалахами інфекції за останні 15 років.

Широке поширення вірусів певних штамів почалося раніше на кілька місяців, ніж зазвичай. Про це стверджують експерти з охорони здоров’я у Сполучених Штатах Америки, повідомляється в прес-релізі, який опублікований на ресурсі Medical Xpress.

Фахівці запевняють, що вже зараз мешканці південних американських штатів страждають від інфекцій, які зазвичай виникають у березні чи квітні. Наголошується, що цей різновид інфекції не становить серйозної небезпеки для літніх людей, на яких зазвичай доводиться велика частка числа летальних випадків. Однак ці віруси загрожують здоров’ю дітей та особам, яким менше 50 років.

Нагадаємо, у листопаді Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України повідомив, що на грип та ГРВІ в прийдешньому епідемічному сезоні можуть захворіти майже в 7 млн ​жителів України. Медики вважають, що перехворіти можуть від 4,8 до 6,7 млн ​​осіб.

Експерти наголошують, що кращою профілактикою цих захворювань є щеплення. На думку лікарів, щорічна вакцинація здатна захистити від усіх актуальних штамів грипу. Вважається, що найкращим часом для її проведення є період до початку грипозного сезону.