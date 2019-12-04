Профілактика грипу та застуди. Фото: Maxpixel

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Заходи профілактики грипу (як і будь-якої іншої інфекції) можна розділити на три групи: специфічна (за допомогою вакцин), хіміопрофілактика (застосування різних препаратів) і неспецифічна — наприклад, особиста гігієна. Ми зупинимося на кожній групі докладніше і спробуємо розібратися, що працює, а які ліки не довели свою ефективність.

Грип — дуже заразне вірусне захворювання, з великою ймовірністю ускладнень і ризиком смерті. Особливість вірусу грипу — здатність вражати нижні дихальні шляхи, зокрема легені. Наприклад, викликати грипозну пневмонію. З цієї причини грип є особливо небезпечним для людей, які страждають на бронхіальну астму, хронічні захворювання легень. Завзяті курці, будьте також насторожі! Вірус грипу становить підвищену небезпеку для вагітних. Це пов'язано зі зміною імунної відповіді при вагітності. Більш сприйнятливі до грипу діти і люди похилого віку, оскільки у дітей імунна система ще не дозріла, а з віком захисні функції імунітету слабшають.

Профілактика грипу: чим грип відрізняється від застуди

На відміну від інших ГРВІ, грип протікає важче і агресивніше. Катаральні явища частіше відсутні — немає вираженого нежитю, кашлю, сльозотечі.

Клінічні ознаки грипу:

раптовий початок;

підвищення температури тіла до 38° С і більше;

головний біль;

ломота у всьому тілі;

іноді біль у горлі;

сухий нав'язливий кашель;

іноді — пронос і блювота.

Заходи профілактики грипу — прості правила допоможуть не захворіти

Вірус грипу передається не лише повітряно-крапельним шляхом, а й повітряно-пиловим. Вірусні частинки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час кашлю, чхання, та й просто розмови. Осідають на різних поверхнях, звідки з частинками пилу можуть потрапляти у верхні дихальні шляхи оточуючих. Хвора навіть на легку форму грипу людина становить небезпеку для оточення протягом усього періоду прояву симптомів — в середньому приблизно сім днів.

Для профілактики захворювання на грип варто:

частіше мити руки (грип передається і через брудні руки);

уникати великого скупчення людей;

регулярно провітрювати приміщення;

намагатися не чіпати руками очі, ніс і рот;

вести здоровий спосіб життя — висипатися, гуляти, віддавати перевагу здоровій і збалансованій їжі, багатій на вітаміни. Це чудові засоби для профілактики грипу, вони також допоможуть організму боротися з будь-якими інфекціями;

уникати контакту з хворими і намагатися не підходити до хворого ближче як на метр;

при контакті з хворим на грип вдягати маску. Маска — вельми дієвий спосіб захисту — якщо її носить людина, яка доглядає за хворим на грип, або сам хворий. А ось постійно носити маску у громадських місцях лікарі не радять — користі в такому разі дуже мало;

закривати ніс і рот під час кашлю та чхання, використовуючи одноразові носовички.

Вакцинація — найкращий засіб для профілактики грипу. Поради імунолога

Грип непередбачуваний, і наскільки важким буде цей сезон, достовірно сказати не може ніхто. За словами імунолога Андрія Волянського, у грипу є певна циклічність — раз на декілька років трапляється сезон з більш високою захворюваністю. За останні роки в Україні було дві епідемії грипу з високою летальністю: у 2009‒2011 від грипу померло 1100 осіб, у 2015‒2016 — 300.

«Україна найбільше серед усіх країн світу постраждала від пандемії. Чи пов'язано це з абсолютною нещепленістю нашого населення проти грипу? Гадаю, так. У Росії і США прищеплюється близько 40% населення, в ЄС — близько 30%, в Україні — 0,5%», — зазначає Андрій Волянський.

Навколо вакцинації як засобу профілактики грипу багато домислів і запитань. Часто робиться помилковий висновок, що в разі приходу непрогнозованого штаму вакцина є марною.

Виявляється, сучасні вакцини від грипу — це спліт-вакцини, що містять різні білки вірусу — як мінливі, так і стабільні. Тому вакцинація забезпечує ширший захист і є сьогодні найдієвішим засобом для профілактики грипу.

«По-перше, окрім гемаглютиніну і трансамінази, які змінюються, до спліт-вакцин входять консервативні внутрішні білки, тобто частковий захист буде, — пояснює імунолог. — По-друге, вакцинуючись білками штамів, з якими ми не зустрінемося цього сезону, ми розширюємо свій банк захисту на майбутнє. Швидкоплинність протигрипозного імунітету — міф, створений самими продавцями вакцин заради щорічних продажів».

Як правильно вакцинуватися? «Дітей — кілька років поспіль заради створення широкого напруженого банку імунітету, дорослих — раз на кілька років для підтримки цього банку, літніх — щорічно з огляду на інволюцію імунної системи і ослаблення імунітету», — радить Андрій Волянський.

Які вакцини є в Україні, яку вибрати?

Сьогодні в Україні для профілактики грипу доступні дві вакцини — корейська «ДжіСі Флю» і французька «Ваксигрип тетра» (застосовуються з шести місяців). Обидві вакцини якісні, проте існує відмінність: «ДжіСі Флю» містить три штами грипу, а «Ваксигрип тетра» — чотири. Чотиривалентна вакцина дає більшу впевненість у тому, що штам, який прийде в Україну, збігатиметься з тими, що містить вакцина.

«Чотиривалентну «Ваксигрип тетра» варто насамперед вибирати для нещеплених раніше, особливо дітей, — радить Андрій Волянський. — Для людей, які в останні роки прищеплювалися або хворіли на грип, щеплення тривалентною корейською розщепленою вакциною «ДжіСі Флю» є абсолютно доцільним».

Найближчим часом в аптеках і приватних центрах з'явиться голландська тривалентна протигрипозна вакцина «Інфлувак».

Вакцинація проти грипу не входить до національного календаря щеплень і є рекомендованою. В Україні профілактика грипу в більшості випадків — особиста справа кожного. В аптеках протигрипозні вакцини коштують від 250 до 350 грн.

Профілактика грипу у дітей — стратегія «кокон»

«Хоча вакцинація від грипу дозволена з шестимісячного віку, намагаюся немовлят не прищеплювати, — каже Андрій Волянський. — У ранньому віці краще використовувати стратегію «кокон»: вакцинуємо всіх, хто оточує дитину, — батьків, дідусів, бабусь, нянь». За словами імунолога, почати прищеплювати від грипу дітей варто тоді, коли вони виходять у соціум — йдуть до дитсадка чи відвідують різні групи, часто спілкуються зі сторонніми людьми.

Кому вакцинація протипоказана?

Абсолютним протипоказанням є виражена алергія на яєчний білок, а також вік до шести місяців. Тимчасові протипоказання — гостре захворювання або загострення хронічного.

Ще один важливий момент: вакцинація як засіб профілактики від грипу не дає 100-відсоткової гарантії, що людина не захворіє. Щеплення не є панацеєю. Проте вакцинована людина перенесе захворювання легше і не помре через ускладнення. Якби про це частіше говорили, можливо, люди сприймали б вакцинацію інакше.

Якщо у вас залишилися запитання щодо вакцинації від грипу — докладніше в інтерв'ю імунолога Андрія Волянського.

10 порад для профілактики грипу та підвищення імунітету у дітей

Повноцінне харчування. «Продуктів для підвищення імунітету не існує — це міф. Винятком є грудне молоко, яке покращує імунну функцію немовлят і забезпечує більш повноцінний імунітет у майбутньому», — каже педіатр Наталія Бравістова. Створіть вдома сприятливі умови для роботи імунітету. Температура — 20‒22 градуси, вологість щонайменше 60%. Режим для дитини (як і для дорослого) грає величезну роль. Ритми допомагають імунній системі виробляти антитіла. Вакцинація. Тренувати імунітет можна за допомогою вакцинації, робити це за допомогою хвороб — все одно, що взяти неспортивну людину і змусити пробігти марафон. Фізична активність допомагає імунній системі краще працювати. Водночас більшості дітей спорт потрібен не для досягнень, а для задоволення і рухливості тіла двічі-тричі на тиждень. Уникайте при лікуванні ГРВІ поліпрагмазії — одночасного призначення великої кількості ліків. Антибіотики повинні призначатися тільки лікарем. Намагатися приймати щонайбільше дев'ять днів на рік. У дитячий колектив віддавайте дитину, за можливості, не раніше як у 3‒4 роки. Застосовувати вітаміни для підвищення імунітету тільки за рекомендацією лікаря. У сезон грипу навчіть дітей регулярно мити руки з милом принаймні протягом 20 секунд. Навчіть діточок кашляти і чхати в серветку.

Що пити для профілактики грипу та застуди: чи допоможуть імуномодулятори підвищити імунітет

Широко рекламовані імуномодулятори — наприклад, препарати інтерферонів, — не мають доведеного ефекту як ліки для профілактики грипу. Половину імуномодуляторів можна сміливо віднести до розряду фуфломіцинів. За словами педіатра, дитячого імунолога вищої категорії Наталії Бравістової, інтерферону в цих засобах практично немає. Лікар також застерігає: з огляду на те, що інтерферон — це білок, він здатний викликати алергічну реакцію.

Чи допоможе ехінацея і Ко?

Ще одна категорія засобів, які, судячи з реклами, підвищують імунітет, — це таблетки і краплі для профілактики грипу та застуди, що містять ехінацею, родіолу тощо. Наскільки вони ефективні для підвищення імунітету? Застосування будь-яких трав у дітей і дорослих небезпечно з огляду на можливу алергію — відповідають лікарі.

«Ехінацея не має доведеного ефекту щодо імунної системи... Ехінацея, женьшень містять фітогормони... Чи потрібні такі препарати дітям? Як це вплине на репродуктивну систему, що розвивається? Ці речі дітям протипоказані. Тому жодних імуномодуляторів ми дітям не даємо», — каже Наталія Бравістова.

А вітаміни для профілактики грипу працюють?

Доказів, що полівітаміни діють щодо запобігання простудних захворювань, наразі не знайдено. Виняток — вітамін D, який синтезується у шкірі, але для цього потрібен холестерин і сонячне світло. Цей вітамін відповідає за багато процесів в організмі людини — наприклад, міцність наших кісток. Також він має доведену ефективність у профілактиці грипу та застуди.

Хто найчастіше має дефіцит вітаміну D? Ті, хто мало буває на свіжому повітрі; любителі користуватися сонцезахисними кремами навіть взимку (засоби із захистом SPF-30 зменшують вироблення вітаміну D на 95%); ті, хто рідко їсть продукти, багаті на цей вітамін; люди старші за 60... Та й загалом більшість із нас взимку. Однак лікарі не радять відразу ж бігти в аптеку.

Як дізнатися, що є дефіцит вітаміну D? Можна здати кров — аналіз називається 25(OH)D. Передусім варто переглянути свій раціон. Багато сонячного вітаміну міститься в печінці тріски, яєчних жовтках, вершковому маслі, морській рибі, в незнежирених молочних продуктах.

Вітамін С і профілактика від грипу та застуди

Уляна Супрун, бувши в. о. міністра охорони здоров'я, розвінчала міф про те, що вітамін С лікує застуду. Водночас є дослідження, які свідчать, що вітамін С на 15% скорочує тривалість ГРВІ. Однак не у випадку перевищення дози в 75‒90 мг вітаміну. Тому якщо вірите в силу вітаміну С для профілактики грипу та ГРВІ — приймайте. Але візьміть до уваги: вживання більш як двох грамів вітаміну С на добу може спричинити нудоту, блювоту і діарею, печію і головний біль, а також безсоння.

Профілактика грипу: оксолінова мазь може зашкодити

«Це мастодонт боротьби з епідемією грипу. На жаль, оксолінова мазь не допомагає, — вважає педіатр Олексій Риков. — По-перше, сам по собі оксолін неефективний. По-друге, якщо якоюсь маззю ви намажете зовнішні носові ходи, вірус однаково проникатиме. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом. Він осідає крапельками на порошинки, які ми вдихаємо. Намазавши ніс, ви, навпаки, прибираєте існуючі захисні механізми. До мазі прилипає ще більше пилинок. Через це ризик заразитися вірусом збільшується».

Чи працює гомеопатія для профілактики грипу та застуди

Якщо ви — прихильник доказової медицини, то навряд чи серйозно розглядаєте цю категорію. Однак для багатьох з нас психологічно легше, якщо ми щось п'ємо і даємо своїм дітям. «Дороге плацебо діє ефективніше, ніж дешеве», — жартують лікарі. Попри те, що гомеопатію заведено вважати безпечною, навіть нешкідливі крупинки іноді можуть викликати алергію у дітей, аж до набряку Квінке. А вже лікувати серйозні захворювання гомеопатією точно не варто.

Якщо профілактика від грипу не допомогла і ви захворіли — залишайтеся вдома

Так ви мінімізуєте ймовірність ускладнень і не заразите грипом оточуючих. Дотримуйтесь постільного режиму. При перших симптомах захворювання викличте лікаря. Виконуйте всі призначення лікаря, приймайте ліки, особливо антивірусні, строго за схемою. Треба пройти повний курс прийому препаратів, навіть якщо вам здається, що ви вже здорові.

Грип — практично єдина вірусна респіраторна інфекція, проти якої є ліки — інгібітори вірусної нейрамінідази (озельтамівір, відомий, наприклад, під торговою назвою «Таміфлю»). Ці противірусні препарати для профілактики грипу широко не використовуються, наприклад, лише після контакту з хворим на грип, а насамперед — для лікування. Рішення про призначення препаратів повинен приймати лікар.

«Ці препарати є доволі ефективними за однієї умови: якщо призначаються в перші кілька днів. Згідно з інструкцією — протягом 48 годин з моменту розвитку захворювання. Якщо людина звертається пізніше, можуть наступити незворотні зміни, в тому числі в легенях, коли ми допомогти, на жаль, вже не можемо», — каже завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету ім. Богомольця Ольга Голубовська.