Профилактика гриппа и простуды. Фото: Maxpixel

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Меры профилактики гриппа (как и любой другой инфекции) можно разделить на три группы: специфическая (с помощью вакцин), химиопрофилактика (применение различных препаратов) и неспецифическая — например, личная гигиена. Мы остановимся на каждой группе подробнее и попытаемся разобраться, что работает, а какие лекарства не доказали свою эффективность.

Грипп — очень заразное вирусное заболевание, с большой вероятностью осложнений и риском смерти. Особенность вируса гриппа — способность поражать нижние дыхательные пути, в том числе легкие. Например, вызывать гриппозную пневмонию. По этой причине грипп особенно опасен для людей, страдающих бронхиальной астмой, хроническими заболеваниями легких. Заядлые курильщики, будьте также настороже! Вирус гриппа представляет повышенную опасность для беременных. Это связано с изменением иммунного ответа при беременности. Более восприимчивы к гриппу дети и пожилые люди, так как у детей иммунная система еще не созрела, а с возрастом защитные функции иммунитета ослабевают.

Профилактика гриппа: чем грипп отличается от простуды

В отличие от других ОРВИ, грипп протекает более тяжело и агрессивно. Катаральные явления чаще отсутствуют — нет выраженного насморка, кашля, слезотечения.

Клинические признаки гриппа:

внезапное начало;

повышение температуры тела до 38°С и больше;

головная боль;

ломота во всем теле;

иногда боль в горле;

сухой навязчивый кашель;

иногда — понос и рвота.

Меры профилактики гриппа — простые правила помогут не заболеть

Вирус гриппа передается не только воздушно-капельным путем, но и воздушно-пылевым. Вирусные частички переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время кашля, чиханья, да и просто разговора. Оседают на различных поверхностях, откуда с частицами пыли могут попадать в верхние дыхательные пути окружающих. Заболевший даже легкой формой гриппа человек представляет опасность для окружающих на протяжении всего периода проявления симптомов — в среднем приблизительно семь дней.

В качестве профилактики заболевания гриппом нужно:

чаще мыть руки (грипп передается и через грязные руки);

избегать большого скопления людей;

регулярно проветривать помещение;

стараться не трогать руками глаза, нос и рот;

вести здоровый образ жизни — высыпаться, гулять, отдавать предпочтение здоровой и сбалансированной пище, богатой витаминами. Это отличные средства для профилактики гриппа, они также помогут организму бороться с любыми инфекциями;

избегать контакта с заболевшими и стараться не подходить к больному ближе чем на метр;

при контакте с больным гриппом надевать маску. Маска — довольно действенный способ защиты — если ее носит человек, который ухаживает за больным гриппом, или сам больной. А вот постоянно носить маску в общественных местах врачи не советуют — пользы в этом случае немного;

закрывать нос и рот во время кашля и чиханья, используя одноразовые носовые платки.

Вакцинация — лучшее средство для профилактики гриппа. Советы иммунолога

Грипп непредсказуем, и насколько тяжелым будет этот сезон, достоверно сказать не может никто. По словам иммунолога Андрея Волянского, у гриппа есть определенная цикличность — раз в несколько лет случается сезон с более высокой заболеваемостью. За последние годы в Украине было две эпидемии гриппа с высокой летальностью: в 2009‒2011 от гриппа умерло 1100 человек, в 2015‒2016 — 300.

«Украина — самая пострадавшая в мире страна от пандемии. Связано ли это с абсолютной непривитостью нашего населения против гриппа? Думаю, да. В России и США прививается около 40% населения, в ЕС — около 30%, в Украине — 0,5%», — отмечает Андрей Волянский.

Вокруг вакцинации как средства профилактики гриппа много домыслов и вопросов. Часто делается ошибочный вывод, что в случае прихода непрогнозируемого штамма вакцина бесполезна.

Оказывается, современные вакцины от гриппа — это сплит-вакцины, содержащие разные белки вируса — как изменчивые, так и стабильные. Поэтому вакцинация обеспечивает более широкую защиту и является сегодня наиболее действенным средством для профилактики гриппа.

«Во-первых, помимо изменяющихся гемаглютинина и трансаминазы в сплит-вакцины входят консервативные внутренние белки, то есть частичная защита будет, — объясняет иммунолог. — Во-вторых, вакцинируясь белками штаммов, с которыми мы не встретимся в этом сезоне, мы расширяем свой банк защиты на будущее. Скоротечность противогриппозного иммунитета — миф, созданный самими продавцами вакцин ради ежегодных продаж».

Как правильно вакцинироваться? «Детей — несколько лет подряд ради создания широкого напряженного банка иммунитета, взрослых — раз в несколько лет для поддержания этого банка, пожилых — ежегодно в силу инволюции иммунной системы и ослабления иммунитета», — советует Андрей Волянский.

Какие вакцины есть в Украине, какую выбрать?

Сегодня в Украине для профилактики гриппа доступны две вакцины — корейская «ДжиСи Флю» и французская «Ваксигрипп тетра» (применяются с шести месяцев). Обе вакцины качественные, однако существует различие: «ДжиСи Флю» содержит три штамма гриппа, а «Ваксигрипп тетра» — четыре. Четырехвалентная вакцина дает большую уверенность в том, что штамм, который придет в Украину, совпадет с содержащимся в вакцине.

«Четырехвалентную «Ваксигрипп тетра» следует в первую очередь выбирать для непривитых ранее, особенно детей, — советует Андрей Волянский. — Для людей, которые в последние годы прививались или болели гриппом, прививка трехвалентной корейской расщепленной вакциной «ДжиСи Флю» абсолютно целесообразна».

В ближайшее время в аптеках и частных центрах появится голландская трехвалентная противогриппозная вакцина «Инфлювак».

Вакцинация против гриппа не входит в национальный календарь прививок и является рекомендованной. В Украине профилактика гриппа в большинстве случаев — личное дело каждого. В аптеках противогриппозные вакцины стоят от 250 до 350 грн.

Профилактика гриппа у детей — стратегия «кокон»

«Хотя вакцинация от гриппа разрешена с шестимесячного возраста, стараюсь грудных детей не прививать, — говорит Андрей Волянский. — В раннем возрасте лучше использовать стратегию «кокон»: вакцинируем всех, кто окружает ребенка, — родителей, дедушек, бабушек, нянь». По словам иммунолога, начать прививать от гриппа детей следует тогда, когда они выходят в социум — идут в детсад или посещают различные группы, часто общаются с посторонними людьми.

Кому вакцинация противопоказана?

Абсолютным противопоказанием является выраженная аллергия на яичный белок, а также возраст до шести месяцев. Временные противопоказания — острое заболевание или обострение хронического.

Еще один важный момент: вакцинация как средство профилактики от гриппа не дает 100-процентной гарантии, что человек не заболеет. Прививка не является панацеей. Тем не менее, вакцинированный перенесет заболевание легче и не умрет из-за осложнений. Если бы об этом чаще говорили, может быть, люди воспринимали бы вакцинацию иначе.

Если у вас остались вопросы по вакцинации от гриппа — подробнее в интервью иммунолога Андрея Волянского.

10 советов для профилактики гриппа и повышения иммунитета у детей

Полноценное питание. «Продуктов для повышения иммунитета не существует — это миф. Исключением является грудное молоко, которое улучшает иммунную функцию младенцев и обеспечивает более полноценный иммунитет в будущем», — говорит педиатр Наталья Бравистова. Создайте дома благоприятные условия для работы иммунитета. Температура — 20‒22 градуса, влажность не менее 60%. Режим для ребенка (как и для взрослого) играет огромную роль. Ритмы помогают иммунной системе вырабатывать антитела. Вакцинация. Тренировать иммунитет можно с помощью вакцинации, делать это с помощью болезней — все равно, что взять неспортивного человека и заставить пробежать марафон. Физическая активность помогает иммунной системе лучше работать. Тем не менее, большинству детей спорт нужен не для достижений, а для удовольствия и подвижности тела два-три раза в неделю. Избегайте при лечении ОРВИ полипрагмазии — одновременного назначения множества лекарств. Антибиотики должны назначаться только врачом. Стараться принимать не более девяти дней в году. В детский коллектив отдавайте ребенка, по возможности, не ранее 3‒4 лет. Применять витамины для повышения иммунитета только по рекомендации лечащего врача. В сезон гриппа научите детей регулярно мыть руки с мылом по крайней мере в течение 20 секунд. Научите деток кашлять и чихать в салфетку.

Что пить для профилактики гриппа и простуды: помогут ли иммуномодуляторы повысить иммунитет

У широко рекламируемых иммуномодуляторов — например, препаратов интерферонов, — нет доказанного эффекта как лекарств для профилактики гриппа. Половину иммуномодуляторов можно смело отнести в разряд фуфломицинов. По словам педиатра, детского иммунолога высшей категории Натальи Бравистовой, интерферона в этих средствах практически нет. Врач также предостерегает: ввиду того, что интерферон — это белок, он способен вызывать аллергическую реакцию.

Поможет ли эхинацея и Ко?

Еще одна категория средств, которые, судя по рекламе, повышают иммунитет, — это таблетки и капли для профилактики гриппа и простуды, содержащие эхинацею, родиолу и т. п. Насколько они эффективны для повышения иммунитета? Применение любых трав у детей и взрослых небезопасно ввиду возможной аллергии — отвечают врачи.

«У эхинацеи недоказанный эффект в отношении иммунной системы... Эхинацея, женьшень содержат фитогормоны… Нужны ли такие препараты детям? Как это повлияет на развивающуюся репродуктивную систему? Эти вещи детям противопоказаны. Поэтому никакие иммуномодуляторы мы детям не даем», — говорит Наталья Бравистова.

А витамины для профилактики гриппа работают?

Доказательств, что поливитамины действуют в плане предотвращения простудных заболеваний, пока не найдено. Исключение — витамин D, который синтезируется в коже, но для этого нужен холестерин и солнечный свет. Данный витамин отвечает за многие процессы в организме человека — например, крепость наших костей. Также он имеет доказанную эффективность в профилактике гриппа и простуды.

Кто чаще всего испытывает дефицит витамина D? Те, кто мало бывает на свежем воздухе; любители пользоваться солнцезащитными кремами даже зимой (средства с защитой SPF-30 уменьшают выработку витамина D на 95%); те, кто редко ест продукты, богатые этим витамином; люди старше 60... Да и в целом большинство из нас зимой. Однако врачи не советуют сразу же бежать в аптеку.

Как узнать, что есть дефицит витамина D? Можно сдать кровь — анализ называется 25(OH)D. В первую очередь стоит пересмотреть свой рацион. Много солнечного витамина содержится в печени трески, яичных желтках, сливочном масле, морской рыбе, в необезжиренных молочных продуктах.

Витамин С и профилактика от гриппа и простуды

Ульяна Супрун, в бытность и. о. министра здравоохранения, развенчала миф о том, что витамин С лечит простуду. В то же время есть исследования, свидетельствующие, что витамин С на 15% сокращает продолжительность ОРВИ. Однако не в случае превышения дозы в 75‒90 мг витамина. Поэтому если верите в силу витамина С для профилактики гриппа и ОРВИ — принимайте. Но примите к сведению: употребление более двух граммов витамина С в сутки может привести к тошноте, рвоте и диарее, изжоге и головной боли, а также бессоннице.

Профилактика гриппа: оксолиновая мазь может навредить

«Это мастодонт борьбы с эпидемией гриппа. К сожалению, оксолиновая мазь не помогает, — считает педиатр Алексей Рыков. — Во-первых, сам по себе оксолин неэффективен. Во-вторых, если какой-либо мазью вы намажете наружные носовые ходы, вирус все равно будет проникать. Вирус передается воздушно-капельным путем. Он оседает капельками на пылинках, которые мы вдыхаем. Помазав нос, вы, наоборот, убираете существующие защитные механизмы. К мази прилипает еще больше пылинок. За счет этого риск заразиться вирусом увеличивается».

Работает ли гомеопатия для профилактики гриппа и простуды

Если вы — сторонник доказательной медицины, то вряд ли всерьез рассматриваете эту категорию. Однако для многих из нас психологически легче, если мы что-то пьем и даем своим детям. «Дорогостоящее плацебо действует эффективнее, чем дешевое», — шутят врачи. Несмотря на кажущуюся безопасность гомеопатии, даже безобидные крупинки иногда могут вызывать аллергию у детей, вплоть до отека Квинке. А уж лечить серьезные заболевания гомеопатией точно не стоит.

Если профилактика от гриппа не помогла и вы заболели — оставайтесь дома

Так вы минимизируете вероятность осложнений и не заразите гриппом окружающих. Соблюдайте постельный режим. При первых симптомах заболевания вызовите врача. Выполняйте все назначения доктора, принимайте лекарства, особенно антивирусные, строго по схеме. Необходимо пройти полный курс приема препаратов, даже если вам кажется, что вы уже здоровы.

Грипп — практически единственная вирусная респираторная инфекция, против которой есть лекарство — ингибиторы вирусной нейраминидазы (озельтамивир, известный, например, под торговым названием «Тамифлю»). Эти противовирусные препараты для профилактики гриппа широко не используются, например, лишь после контакта с больным гриппом, а в первую очередь — для лечения. Решение о назначении препаратов должен принимать врач.

«Данные препараты достаточно эффективны при одном условии: если назначаются в первые несколько дней. Согласно инструкции — в течение 48 часов с момента развития заболевания. Если человек обращается позже, могут наступить необратимые изменения, в том числе и в легких, когда мы помочь, к сожалению, уже не можем», — говорит заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская.