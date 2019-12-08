Акція під Офісом президента. Фото: Андрій Смолій у Facebook

https://racurs.ua/ua/n130539-akciya-varta-na-bankoviy-demonstranty-pochaly-vstanovluvaty-namety-bilya-ofisu-prezydenta-video.html

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Мітинг у Києві 8 грудня триває на вулиці Банковій поблизу Офісу президента України.

Учасники акції «Варта на Банковій» зуміли встановити кілька шатрів та наметів поблизу ОПУ. Також принесли бочки та генератори. Поліція не втручається у розвиток подій. Про це повідомляється у трансляції, яку проводили українські ЗМІ.

За підрахунками поліції, перед Офісом президента наразі перебуває близько 2 тис. осіб, люди постійно прибувають. На мітинг спробувала проїхати вантажівка з табличкою «Телебачення України», правоохоронці фуру не пропустили. Машина привезла конструкції для наметів.

Акція протесту проходить напередодні саміту нормандської четвірки у Парижі. Вже завтра, 9 грудня, президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 8 грудня на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція «Червоні лінії для Зеленського». Захід влаштували напередодні першої за декілька років зустрічі у «нормандському форматі». Ініціаторами зібрання виступили певні політичні партії.

Згодом активісти прийшли під Офіс президента й розпочали акцію «Варта на Банковій». Мітингувальники спробували встановити біля ОПУ сцену, але це зробити не дозволила Нацгвардія. Правоохоронці відібрали конструкції у активістів.