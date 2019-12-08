Boeing сделала последний шаг для отправки людей в космос

https://racurs.ua/n130541-kompaniya-boeing-zavershila-kluchevoy-etap-podgotovki-dlya-otpravki-ludey-v-kosmos-foto.html

Ракурс

Boeing (Боинг), одна из крупнейших аэрокосмических корпораций в мире, завершила ключевой этап подготовки к запуску космонавтов на орбиту.

На стартовой площадке Complext 41 военно-воздушных сил США на мысе Канаверал во Флориде установили капсулу Boeing CST-100 Starliner на ракете ULA Atlas V. Ракета уже полностью заправлена и проверена. Об этом 8 декабря сообщает «Популярная механика».

Специалисты компании «Боинг» проверили все этапы запуска, в том числе и обратный отсчет, но без зажигания. Эта репетиция позволила узнать, все ли члены команды хорошо знают свои обязанности.

Репетиция запуска прошла успешно. Уже в этом месяце ракету с капсулой можно будет отправить в космос. Первый полет запланирован на 20 декабря этого года. Известно, что экипажа на борту Starliner во время пробного запуска не будет. Если полет пройдет удачно, то первые люди поднимутся на орбиту Земли в капсуле Boeing CST-100 Starliner в начале 2020 года.

Напомним, в ноябре компания Boeing (Боинг) провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner (Старлайнер). На тестовой площадке на базе Уайт Сэндс в штате Нью-Мексико прошли проверку системы эвакуации.