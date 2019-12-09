«Нормандські переговори»: сьогодні вперше зустрінуться Зеленський і Путін, чого очікувати

«Нормандські переговори»: сьогодні вперше зустрінуться Зеленський і Путін, чого очікуватиhttps://racurs.ua/ua/n130544-normandskyy-format-vse-scho-vidomo-na-sogodni.htmlРакурс
Зустріч «нормандської четвірки» — лідерів України, Німеччини, Франції та Росії — відбудеться 9 грудня у Парижі.
Головна мета політиків — зрушити з місця виконання мінських домовленостей. В матеріалі «Ракурсу» опублікована інформація про перші переговори в цьому форматі за участю президента України Володимира Зеленського.
Український лідер неодноразово заявляв, що бажає почути конкретні терміни припинення бойових дій на Донбасі. На зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Росії Володимиром Путіним глава української держави обговорить план реалізації кроків для досягнення миру.
Графік «нормандського саміту»:
14.55 — прибуття до Єлисейського палацу;
15.05 — зустріч Зеленського з Макроном;
15.30 — зустріч Зеленського з Меркель;
16:00 — зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату»;
18.45 — зустріч лідерів країн-учасниць «нормандського формату» з представниками ЗМІ.
Планується проведення й окремої зустрічі Зеленського з Путіним. Очікується, що вона відбудеться після консультацій із Макроном і Меркель, можливо, навіть завтра, 10 грудня.
За словами речниці президента України Юлії Мендель, на зустрічі в Парижі Зеленський порушуватиме питання щодо умов повернення Росією полонених українців, справжнього припинення вогню і виведення російських військ та бандформувань із території Донбасу. Вона зазначила, останній пункт — умова для проведення виборів на Донбасі.
Українська делегація летить у Париж із дуже сильною позицією, — зазначила Мендель у Facebook.
«Нормандський саміт» відновили вперше після трирічної перерви. Остання зустріч відбулась восени 2016 року.
Нагадаємо, 8 грудня у Києві на Майдані Незалежності відбулась акція «червоні лінії для Зеленського». Українські громадяни закликали президента дотримуватись державницької позиції і не йти на компроміси з Російською Федерацією.