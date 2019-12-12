Тимошенко фінансують офіціантки та студенти, фото — Нацбанк новин

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Спонсорами партії Юлії Тимошенко «Батьківщина» є студенти, солдати, касири, безробітні та пенсіонери. Дехто з цих осіб навіть не здогадувався про те, що перерахували понад 1 млн грн на благодійність на користь «Батьківщини».

Журналісти з’ясували, що великі суми на рахунки партії Тимошенко регулярно перераховують підставні фізичні особи та компанії з ознаками фіктивності. Справжнього спонсора цієї політичної сили «Батьківщина» не вказує, повідомляє у розслідуванні Bihus.info.

Журналісти припустили, що у такий спосіб партія обходить закон, який суттєво обмежує фінансування політичних сил в країні і зобов’язує оприлюднювати надходження і витрати.

Серед таких спонсорів партії «Батьківщина» — 21-річний Олександр Стецюк, мешканець села Дмитрушки Уманського району Черкаської області. Він син чиновника Уманської райдержадміністрації Людмили Стецюк. Сукупний річний дохід цієї родини становив до 240 тис. грн. Водночас Олександр перерахував майже 1,5 млн для партії Тимошенко.

Людмила Стецюк не пояснила звідки такі гроші в її сина. Його дівчина Аліна Качур надіслала «Батьківщині» 1,45 млн. грн. Студентка пояснила, що «зберігала, накопичувала і перерахувала» кошти. Одночасно зі Стецюком та Качур внесли по 1,5 млн грн й Ірина Погуляйко та Анна Крижановська. Обидві є подругами Аліни і також є студентками Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу.

Подруга Аліни Качур — Лілія Кізлик з Краматорська, яка працює офіціанткою в одній з місцевих піцерій — профінансувала «Батьківщину» також на 1,5 млн грн.

По півмільйони гривень перерахували партії Тимошенко сестри Анна Запорожець та Ольга Калашник з села Сушківка Уманського району тієї ж Черкаської області. Її матір також не знає, хто міг звітувати про такі транзакції на користь партії.

Декілька спонсорів підтвердили, що справді перераховували «Батьківщині» гроші, утім, пояснити джерело походження таких сум не змогли.

Нагадаємо, що політичним партіям, які взяли участь у розподілі депутатських мандатів, за рахунок держбюджету відшкодують витрати, пов’язані із фінансуванням передвиборчої агітації під час цьогорічних позачергових парламентських виборів, котрі відбулися 21 липня.