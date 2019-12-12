У Росії журналіст помер від крововтрати, яку лікарі намагалися зупинити замороженою куркою

Михайло Виноградов. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n130762-u-rosiyi-jurnalist-pomer-vid-krovovtraty-yaku-likari-namagalysya-zupynyty-zamorojenou-kurkou.html

Ракурс

У Росії журналіст Михайло Виноградов помер у себе вдома від крововтрати. Виноградов помер сьогодні, 12 грудня, у віці 42 років. Він займав посаду заступника редактора відділу спеціальних кореспондентів і оглядачів газети «Вечірня Москва».

Перед смертю журналіст встиг залишити у Facebook пост, в якому розповів, як у нього відкрилася кровотеча.

Журналіст припустив, що у нього розрив стінки артерії і відразу ж подзвонив до швидкої допомоги. Однак йому довелося дуже довго пояснювати оператору свою проблему. Коли ж приїхала «швидка», то медики почали запевняти, що ніякого розриву артерії немає, а кровотеча — це результат розриву великої судини.

Після перев’язки фельдшер дістала з морозилки Виноградова заморожену курку і порадила прикласти її до рани. Запевнивши журналіста, що рана вже затягується, медики поїхали. Через кілька годин Виноградов помер від крововтрати.

Правоохоронці за фактом смерті Виноградова завели кримінальну справу. Проводяться слідчі дії щодо встановлення всіх обставин нещасного випадку.

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