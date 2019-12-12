Ковзанка біля Офісу президента, фото: «Страна.uа»

https://racurs.ua/ua/n130761-kovzanka-bilya-ofisu-prezydenta-kmda-ne-davalo-dozvolu-dokument.html

Ракурс

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) не надавали жодного погодження на встановлення ковзанки біля будівлі Офісу президента на Банковій.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив радник мера Києва Ігор Луценко.

Територія знаходиться на балансі ОП (чи ДУСі), але існують же правила благоустрою в Києві, і взагалі правила загальної поваги до сусідів по місту, — наголосив Луценко.

Згодом Луценко у своєму Фейсбуці зазначив, що вулицю Банкову для встановлення катка перегородило Державне управління справами (ДУС) в межах безоплатного соціального проекту — філіалу «Зимової країни на ВДНГ».

Він зазначив, що лише сьогодні до КМДА надійшов відповідний лист.

У цьому документі вказано, що монтаж ковзанки триватиме до 25 грудня, святкові заходи — до 18 січня, а з 19 січня до 10 лютого відбуватиметься демонтаж конструкцій.

Тобто на Банковій аж до 10 лютого (!) буде рекламуватися Зимова країна ВДНГ методом установки безкоштовного катка, — наголосив Луценко.

На сторінці ВДНГ у Фейсбуці зазначається, що ця ковзанка буде безкоштовною.

Нагадаємо, ковзанка біля Офісу президента з’явиться саме на тому місці, де громадські організації та активісти влаштовують протести.