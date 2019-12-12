Новини Києва: біля Офісу президента споруджують льодову арену, фото — "Депо"

https://racurs.ua/ua/n130734-kovzanka-dlya-zelenskogo-i-mityngariv-bilya-ofisu-prezydenta-sporudjuut-lodovu-arenu-foto-video.html

Ракурс

На вулиці Банковій у Києві, під вікнами Офісу президента почали споруджувати льодову арену. Компактна ковзанка з’явиться саме на тому місці, де громадські організації та активісти влаштовують протести.

Будматеріали на Банкову привезли пізно увечері 11 грудня. Вночі тут поставили паркан. Площа ковзанки становитиме 12 на 24 м, її мають намір встановлювати 12 днів. Перекривати рух на майданчику біля Офісу президента наміру не мають.

На інформаційному стенді вказано, що ковзанка — це соціальний проект «Зимова країна на ВДНГ». Влада наразі не коментувала установку ковзанки.

Активісти у соцмережах назвали облаштування льодової арени на Банковій хитрістю влади. Олексій Мкртчян у Фейсбук написав, що «мітинги під ОП тепер особливо й не проведеш». Охочим до протестів він порадив орендувати ковзани.

Роман Сініцин приєднався до ідеї щодо ковзанів і написав, що на них можна буде протестувати «з фаєрами і димовими шашками». Дехто назвав ідею «креативною», але й нагадав, що у президента-втікача Януковича «фантазії вистачило тільки на йолку».