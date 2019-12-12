Новости Киева: возле Офиса президента сооружают ледовую арену, фото — "Депо"

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На улице Банковой в Киеве, под окнами Офиса президента, начали строить ледовую арену. Компактный каток появится именно на том месте, где общественные организации и активисты устраивают протесты.

Стройматериалы на Банковую привезли поздно вечером 11 декабря. Ночью здесь поставили забор. Площадь катка составит 12 м на 24 м, его намерены устанавливать 12 дней. Перекрывать движение на площадке возле Офиса президента не намерены.

На информационном стенде указано, что каток — это социальный проект «Зимняя страна на ВДНХ». Власти пока не комментировали установку катка.

Активисты в соцсетях назвали обустройство ледовой арены на Банковой хитростью власти. Алексей Мкртчян в Фейсбук написал, что «митинги под ОП теперь особо и не проведешь». Желающим протестовать он посоветовал арендовать коньки.

Роман Синицын присоединился к идее о коньках и написал, что на них можно будет протестовать «с файерами и дымовыми шашками». Некоторые назвали идею «креативной», но напомнили, что у беглого президента Януковича «фантазии хватило только на елки».