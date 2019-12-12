Алексей Гончаренко. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n130733-nabu-nachalo-rassledovanie-protiv-slug-naroda-goncharenko-dokumenty.html

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Депутаты от «Слуги народа» Александр Дубинский, Александр Юрченко и Андрей Холодов стали фигурантами расследования НАБУ. Такое заявление сделал нардеп Алексей Гончаренко из фракции «Европейская солидарность».

Основанием для начала расследования послужило заявление Гончаренко, в котором он указал на противоправные действия вышеперечисленных депутатов при осуществлении ими законотворческой деятельности, сообщил нардеп в Facebook.

Гончаренко считает, что указанные депутаты лоббировали в парламенте поправку, которая нанесла ущерб государственному и местным бюджетам. Благодаря данной поправке в Украине резко сократилось производство табачной продукции, а бюджет недополучил миллионные поступления. По мнению Гончаренко, данная поправка позволила некоторым слугам народа получить большие доходы.

Данный закон не вступил в силу, но Гончаренко считает, что такая инициатива негативно отразилась на инвестиционном климате в Украине.