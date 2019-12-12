Связанная с белорусским олигархом компания будет поставлять уголь из РФ в Украину, фото: pxhere

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Поставку угля из России в Украину организует компания NT Marine.

Ее связывают с белорусским бизнесменом Николаем Воробьем. Об этом сообщает РБК.

Журналисты выяснили, что в целом в декабре 2019 года компания должна поставить в Украину около 600 тыс. т. энергетического и коксующегося угля. На каждой тонне, как отмечает издание, компания получит около 10 долл. прибыли.

Компания NT Marine зарегистрирована в Эстонии. Она формально принадлежит Алексею Чулецю. По сообщениям участников рынка, компания входит в группу интересов белорусского бизнесмена Николая Воробья.

Квоты на соответствующие поставки якобы уже утверждены. В этом случае NT Marine станет крупнейшим поставщиком российского угля в Украину. Остальные квоты разделили между собой сразу несколько крупных поставщиков.

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна покупает и использует уголь, который добывают на оккупированной РФ части Донецкой и Луганской областей. Политик признал, что существует множество схем, чтобы официально обойти экономическую блокаду неподконтрольных территорий.