Рада создала ВСК по нападениям на активистов и убийству Гандзюк, фото — old.qha.com.ua

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Верховная Рада 12 декабря создала новую временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию нападений на активистов и убийства Екатерины Гандзюк. За такое решение проголосовали 347 нардепов.

Постановление № 2302 создает временную следственную комиссию Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017−2018 годов.

Целью деятельности ВСК определяется проверка сведений о 55 нападениях на гражданских активистов в 2017—2018 годах из «списка Гандзюк» с целью подтверждения или опровержения указанных фактов.

В комиссию вошли 13 народных депутатов. Срок деятельности временной следственной комиссии составляет один год. Срок предоставления им отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины — шесть месяцев со дня ее образования.

От депутатской фракции «Слуга народа» в ВСК вошли 8 депутатов: Марина Бардина, Игорь Васильев (председатель ВСК), Дмитрий Гурин, Алексей Жмеринецький, Гео Лерос, Мария Мезенцева, Дмитрий Наталуха, Егор Чернев.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» в состав ВСК предложила Юрия Павленко, «Батькивщина» — Ивана Крулько, «Европейская солидарность» — Викторию Сюмар, партия «Голос» — Соломию Бобровскую, группа «За будущее» — Ларису Билозир.

Предыдущая комиссия летом обнародовала отчет и завершила свою работу вместе с каденцией предыдущей Рады. Ранее сообщалось, что в состав новой ВСК мог войти Илья Кива, нардеп от ОПЗЖ, у которого был конфликт интересов с ключевыми фигурантами расследования комиссии.