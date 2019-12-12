Рада утворила ТСК щодо нападів на активістів та убивства Гандзюк, фото — old.qha.com.ua

https://racurs.ua/ua/n130730-rada-utvoryla-tsk-schodo-napadiv-na-aktyvistiv-ta-ubyvstva-gandzuk-spysok.html

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Верховна Рада 12 грудня утворила нову тимчасову слідчу комісію (ТСК) щодо нападів на активістів та убивства Катерини Гандзюк. За таке рішення проголосували 347 нардепів.

Постанова № 2302 утворює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017−2018 років.

Метою діяльності ТСК визначається перевірка відомостей щодо 55 нападів на громадських активістів у 2017−2018 роках зі «списку Гандзюк» з метою підтвердження або спростування зазначених фактів.

У ТСК увійшли 13 народних депутатів. Термін діяльності тимчасової слідчої комісії становить один рік. Термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України — шість місяців з дня її утворення.

Від депутатської фракції «Слуга народу» до ТСК увійшли 8 нардепів: Марина Бардіна, Ігор Василів (голова ТСК), Дмитро Гурін, Олексій Жмеринецький, Гео Лерос, Марія Мезенцева, Дмитро Наталуха, Єгор Чернєв.

«Опозиційна платформа — За життя» запропонувала Юрія Павленка, «Батьківщина» — Івана Крулька, «Європейськ солідарність» — Вікторію Сюмар, партія «Голос» — Соломію Бобровську, група «За майбутнє" — Ларису Білозір.

Попередня комісія влітку оприлюднила звіт та завершила свою роботу разом з каденцією попередньої Ради. Раніше повідомлялося, що у склад нової ТСК міг увійти Ілля Кива, нардеп від ОПЗЖ, у якого був конфлікт інтересів із ключовими фігурантами розслідування комісії.