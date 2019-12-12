Стрілянина на Київщині: розпочато нову спецоперацію для розшуку стрілка. Фото: News Room

https://racurs.ua/ua/n130729-strilyanyna-na-kyyivschyni-rozpochato-novu-specoperaciu-dlya-rozshuku-strilka-foto.html

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Стрілянина на Київщині в місті Яготині сталася напередодні. Поліція проводить спецоперацію «Сирена» для розшуку зловмисника, котрий обстріляв патрульне авто.

Вчора, 11 грудня, після обстрілу машини патрульної поліції зловмисник спочатку сховався на власному подвір’ї, а потім утік зі зброєю на автомобілі Opel Vivaro. Це авто пізніше виявили на одній із вулиць Яготина, повідомляється на сайті облуправління Нацполіції.

Вже проведено обшук транспортного засобу та помешкання зловмисника. Було знайдено 30 набоїв калібру 5,45 мм, два мобільні телефони, пістолет системи «Наган», 25 набоїв різного калібру, ніж і гільзи 12 калібру. Всі вилучені речові докази направлено на експертизу.

За фактами скоєних правопорушень відкрито два кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) КК України.

Як відомо, вчорашній конфлікт у Яготині виник після того, як місцевий мешканець перекрив своїм автомобілем дорогу й заважав руху іншого транспорту. На місце було викликано наряд патрульної поліції. Після його приїзду чоловік відкрив вогонь із рушниці. Для встановлення місцезнаходження та затримання стрілка спочатку було введено поліцейську спецоперацію «Грім», а потім замінено її на спецоперацію «Сирена», до якої залучили спеціальні поліцейські підрозділи.