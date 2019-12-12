У Великій Британії відбуваються парламентські вибори. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n130728-u-velykiy-brytaniyi-vidbuvautsya-parlamentski-vybory-yaki-vyrishat-pytannya-brexit.html

Ракурс

У Великій Британії 12 грудня відбуваються парламентські вибори, які повинні вирішити питання, хто врегульовуватиме питання Brexit.

Експерти називають ці вибори, як одні із найважливіших після закінчення Другої світової війни. Виборчі дільниці відкрилися о 9.00 й закриються о 00.00 за Києвом. Офіційні результати з 650 різних округів Великої Британії почнуть надходити з 1.00 до 7.00. Про це сьогодні повідомляє Reuters.

Конкурують за лідерство в парламенті дві політсили. Це партія прем'єр-міністра Бориса Джонсона, який обіцяє, що виведе країну з Європейського Союзу до 31 січня. Його конкурентом є лідер опозиції Джеремі Корбін, який обіцяє черговий референдум щодо Brexit. Очільник британського уряду сподівається, що новий склад парламенту підтримає його угоду щодо Brexit.

Нагадаємо, 30 жовтня палата громад парламенту Великої Британії проголосувала за законопроект щодо проведення дострокових виборів 12 грудня 2019 року.

Раніше, 29 жовтня, Євросоюз офіційно затвердив рішення щодо продовження терміну відстрочки для проведення процедури виходу Великої Британії з ЄС. Таким чином, тепер Британія може залишатися державою-членом ЄС з усіма відповідними правами та обов’язками до 31 січня 2020 року.