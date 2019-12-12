В Великобритании проходят парламентские выборы. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n130728-v-velikobritanii-prohodyat-parlamentskie-vybory-kotorye-reshat-vopros-brexit.html

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В Великобритании 12 декабря проходят парламентские выборы, которые должны решить вопрос, кто будет регулировать вопросы Brexit.

Эксперты называют эти выборы, как одни из важнейших после окончания Второй мировой войны. Избирательные участки открылись в 9.00 и закрываются в 00.00 по Киеву. Официальные результаты с 650 различных округов Великобритании начнут поступать с 1.00 до 7.00. Об этом сегодня сообщает Reuters.

Конкурируют за лидерство в парламенте две политсилы. Это партия премьер-министра Бориса Джонсона, который обещает, что выведет страну из Европейского Союза до 31 января. Его конкурентом является лидер оппозиции Джереми Корбин, который обещает очередной референдум о Brexit. Глава британского правительства надеется, что новый состав парламента поддержит его соглашение о Brexit.

Напомним, 30 октября палата общин парламента Великобритании проголосовала за законопроект о проведении досрочных выборов 12 декабря 2019 года.

Ранее, 29 октября, Евросоюз принял официальное решение о продлении срока отсрочки для проведения процедуры выхода Великобритании из ЕС. Таким образом, теперь Британия может оставаться государством-членом ЕС со всеми вытекающими правами и обязанностями до 31 января 2020 года.