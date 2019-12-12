Прокуратура провела обыски в «Энергоатоме», фото: "Украинская правда"

https://racurs.ua/n130727-prokuratura-provela-obyski-v-energoatome.html

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Генеральная прокуратура Украины провела обыски в «Энергоатоме».

Правоохранители расследуют возможную закупку оборудования для АЭС по завышенным ценам. Об этом сообщается в пресс-службе ведомства.

Соответствующие мероприятия были организованы по месту работы и жительства должностных лиц госпредприятия. Они могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам.

По версии следствия, отдельные коммерческие структуры в 2017—2018 годах поставили специализированные клапаны. Общая сумма — 40 млн грн. Зафиксировано изготовление псевдодоговорив купли-продажи, налоговую и бухгалтерскую отчетность, использовано цепь предприятий «транзитеров».

Прокуратура принимает неотложные меры для скорейшего привлечения виновных к ответственности. Продолжается досудебное расследование.

Ранее правоохранители пришли с обысками в мэрию Одессы. Мероприятия осуществляли в структурных подразделениях мэрии в рамках так называемой «тепловой» дела, связанного с возможным завладением средствами городского бюджета.