Правоохранители пришли с обысками в мэрию Одессы, фото: «Думская»

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В мэрию Одессы сегодня с обысками пришли сотрудники СБУ и прокуратуры.

Обыски проводятся в структурных подразделениях мэрии в рамках так называемого «теплового» дела, связанного с возможным завладением средствами городского бюджета, сообщает издание «Думская».

Отмечается, что правоохранители уже приходили с обысками в этом деле 22 ноября, однако тогда не смогли получить всех необходимых документов.

«Тепловая» дело касается погашения за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому коммунальным предприятием «Теплоснабжение г. Одессы» в банке «Надра».

Размер долга составлял почти 200 млн грн. После банкротства банка этот долг был выкуплен, однако не мэрией, а компанией «Юг-Капитал» по 84 млн грн.

В результате мэрии компания выставила счет на 309 млн грн, с учетом штрафов и пени. После переговоров в 2018 году мэрия Одессы согласилась на выплату 194,5 млн грн.

По мнению СБУ, в этом случае речь идет о преступном сговоре, поскольку, по сведениям спецслужбы, компания «Юг-Капитал» аффилирована с чиновниками муниципалитета. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Банк «Надра» был признан неплатежеспособным и ликвидирован в 2015 году.

Напомним, правоохранители недавно разоблачили преступную схему, которая заключалась в фальсификации сведений о пересечении границы жителями ОРДЛО для получения этими лицами социальных выплат.