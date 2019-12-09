Правоохоронці прийшли з обшуками до мерії Одеси, фото: «Думская»

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До мерії Одеси сьогодні з обшуками прийшли співробітники СБУ та прокуратури.

Обшуки здійснюються у структурних підрозділах мерії в межах так званої «теплової» справи, пов’язаної з можливим заволодінням коштами міського бюджету, повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що правоохоронці вже приходили з обшуками у цій справі 22 листопада, однак тоді не змогли отримати всіх необхідних документів.

«Теплова» справа стосується погашення за рахунок муніципальної скарбниці заборгованості за кредитом, взятим комунальним підприємством «Теплопостачання м. Одеси» у банку «Надра».

Розмір боргу становив майже 200 млн грн. Після банкрутства банку цей борг було викуплено, однак не мерією, а компанією «Юг-Капітал» за 84 млн грн.

В результаті мерії компанія виставила рахунок на 309 млн грн, з врахуванням штрафів та пені. Після переговорів у 2018 році мерія Одеси погодилася на виплату 194,5 млн грн.

На думку СБУ, в цьому випадку йдеться про злочинну змову, оскільки, за відомостями спецслужби, компанія «Юг-Капітал» афілійована з чиновниками муніципалітету. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Банк «Надра» був визнаний неплатоспроможним і ліквідований у 2015 році.

Нагадаємо, правоохоронці нещодавно викрили злочинну схему, яка полягала в фальсифікації відомостей про перетин кордону мешканцями ОРДЛО задля отримання цими особами соціальних виплат.