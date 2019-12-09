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Ракурс
Викрита схема фальсифікації відомостей про перетин кордону мешканцями ОРДЛО, фото: PxHere

Прикордонники фальсифікували відомості про перетин кордону мешканцями ОРДЛО задля соціальних виплат — прокуратура

9 гру 2019, 17:49
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Службовців Держприкордонслужби викрили на причетності до злочинної схеми, яка полягала у внесенні до інформаційної бази недостовірних відомостей про перетин держкордону особами з тимчасово окупованих територій.

Відповідні неправдиві відомості вносилися з метою незаконного отримання цими особами соціальних та пенсійних виплат. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Зазначається, що організатор цієї схеми проживає на тимчасово окупованих територіях Луганщини.

Правоохоронці встановили, що він протягом лютого-квітня 2019 року зорганізувався зі службовими особами одного з підрозділів прикордонної служби у Харківщині й надав їм загалом 129 тис. грн неправомірної вигоди за внесення недостовірних відомостей про перетин державного кордону України громадянами з тимчасово окупованих територій, які його насправді не перетинали.

Всього були внесені відомості про 42 таких осіб.

Наразі у цій справі триває досудове розслідування. У зв’язку з переховуванням від слідства організатора схеми вирішується питання щодо здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia). За надання неправомірної вигоди службовій особі за вчинення такою особою дій з використанням службового становища (ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу) зловмисникові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі нещодавно підрахували, скільки хабарів їм пропонували цього року.

Джерело: Ракурс


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