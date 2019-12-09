Разоблачена схема фальсификации сведений о пересечении границы жителями ОРДЛО, фото: PxFuel

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Служащих Госпогранслужбы разоблачили в причастности к преступной схеме, которая заключалась во внесении в информационную базу недостоверных сведений о пересечении госграницы лицами из временно оккупированных территорий.

Соответствующие ложные сведения вносились с целью незаконного получения этими лицами социальных и пенсионных выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Отмечается, что организатор этой схемы проживает на временно оккупированных территориях Луганщины.

Правоохранители установили, что он в течение февраля-апреля 2019 года организовался со служебными лицами одного из подразделений пограничной службы в Харьковской области и предоставил им в целом 129 тыс. грн неправомерной выгоды за внесение недостоверных сведений о пересечении государственной границы Украины гражданами из временно оккупированных территорий, которые ее на самом деле не пересекали.

Всего были внесены сведения о 42 таких лицах.

Сейчас по этому делу продолжается досудебное расследование. В связи с сокрытием от следствия организатора схемы решается вопрос об осуществлении специального досудебного расследования (in absentia). За предоставление неправомерной выгоды должностному лицу за совершение таким лицом действий с использованием служебного положения (ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса) злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, в Госпогранслужбе недавно подсчитали, сколько взяток им предлагали в этом году.