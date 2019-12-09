Скандал с Коломойским: олигарх угрожал рефери, который судил баскетбольный матч команды его сына, фото — НВ

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Ракурс

Бизнесмен Игорь Коломойский попал в скандал, связанный с клубом, в котором играет в баскетбол на профессиональном уровне его сын Григорий.

Скандал произошел после поединка украинской Суперлиги между «Днепром» и «Киев-Баскет». Его выиграли гости со счетом 75:78.

После игры Коломойский был недоволен судейством в матче и угрожал арбитру. Соответствующий документ обнародовало издание НВ. Игра состоялась еще 1 декабря в Днепре. Во время матча, Коломойский начал угрожать арбитру, поскольку считал, что тот помогает гостям, которые вели в счете.

После окончания второй четверти игры к арбитру Андрею Бабику, который шел на перерыв в судейскую комнату, подошли Коломойский, президент «Днепра» Валерий Кондратьев и вице-президент Валерий Гуляев. Об этом Бабик написал в докладной руководству Суперлиги.

Кондратьев угрожал арбитру. В частности, он кричал, что тот «никогда не приедет» в Днепр.

Ты, черт, сегодня отсюда не уедешь. Ты что, дух потерял, в Днепр больше никогда не приедешь. Я тебе, с*ка, устрою. Тебе п***ц будет. Ты что творишь? — такие слова президента «Днепра» обнародовал в докладной Бабик.

Судья рассказал, что к угрозам присоединился и Коломойский.

Ты, х**ло, ты что творишь, б***ь ?! Тебе п***ц, ху**ос, будет — ты понял меня ?! — бужто бы кричал олигарх.

Федерация баскетбола Украины рассмотрела докладную и решила оштрафовать «Днепр» на 52 тыс. грн. Кондратьева дисквалифицировали на две игры.

«Ракурс» писал, что осенью младший сын Коломойского дебютировал за баскетбольный «Днепр». Григорий или Грегори Коломойский вернулся в Украину из Израиля. Ранее он учился в Кливлендском университете и играл в баскетбол. Коломойский-младший приехал играть в баскетбол в родной город Днепр, его заявили за местный баскетбольный клуб.