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В Киеве останутся проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича, фото: Владимир Вятрович

Проспекты Бандеры и Шухевича останутся в Киеве — Институт нацпамяти выиграл апелляцию

9 дек 2019, 16:49
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Апелляционный суд Киева сегодня подтвердил законность решений Киевского горсовета о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Суд признал, что установленная законодательством процедура переименования была полностью соблюдена. Об этом сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти (УИНП).

Таким образом, отменено решение Окружного административного суда Киева, который 25 июня этого года отменил решение горсовета Киева о переименовании проспектов.

1 августа УИНП подал на это решение суда апелляцию.

Проспект Бандеры и Шухевича в Киеве быть! — прокомментировал эту новость представитель УИНП в суде Сергей Рябенко.

Московский проспект в Киеве был переименован в июле 2016 года, проспект Генерала Ватутина — в июне 2017 года.

Напомним, в конце октября во время рассмотрения апелляции Киевсовета на решение Окружного админсуда об отмене переименования этих проспектов возникла драка.

Источник: Ракурс


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