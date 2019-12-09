Эмигрировать хотят 35% украинцев — опрос. Фото: news.1fin.biz

https://racurs.ua/n130571-emigrirovat-hotyat-35-ukraincev-opros-infografika.html

Ракурс

Эмиграция за границу с целью более высокого заработка интересная трети граждан Украины.

По состоянию на сентябрь 2019 года, 35% жителей украинских городов хотели бы эмигрировать за границу и найти там работу, 63% респондентов об этом не думали. Такую информацию предоставила социологическая группа «Рейтинг», которая проводила исследования при помощи Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Анализ полученных данных показал, что 50% желающих выехать за границу стремятся обеспечить материальные потребности своих семей. 27% планируют таким образом самореализоваться. Еще 17% респондентов не верят в будущее своей страны.

Больше всего желающих эмигрировать за границу с целью заработка зафиксировали в западных областях Украины — Ивано-Франковске, Луцке, Черновцах и Ровно (более 40%). Меньше всего — в Херсоне и Полтаве (28% и 31% соответственно).

Данные были собраны в 24 городах по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий. Исследование длилось с 6 сентября по 10 октября 2019 года. Были опрошены 19,2 тыс. постоянных взрослых жителей страны.

В начале года аналогичной статистикой заинтересовались представители Международного валютного фонда. Они подсчитали, что число трудовых мигрантов из Украины составляет 2−3 млн человек.