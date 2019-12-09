Емігрувати хочуть 35% українців — опитування. Фото: news.1fin.biz

https://racurs.ua/ua/n130571-emigruvaty-hochut-35-ukrayinciv-opytuvannya-infografika.html

Ракурс

Еміграція за кордон із метою вищого заробітку цікава третині громадян України.

Станом на вересень 2019 року, 35% жителів українських міст хотіли б емігрувати за кордон і знайти там роботу, 63% респондентів про це не думали. Таку інформацію надала соціологічна група «Рейтинг», яка проводила дослідження з допомогою Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Аналіз отриманих даних показав, що 50% охочих виїхати за кордон прагнуть забезпечити матеріальні потреби своїх сімей. 27% планують таким чином самореалізуватися. Ще 17% респондентів не вірять у майбутнє своєї країни.

Найбільше охочих емігрувати за кордон із метою заробітку зафіксовано в західних областях України — Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та Рівному (понад 40%). Найменше — в Херсоні та Полтаві (28% і 31% відповідно).

Дані було зібрано в 24 містах по всій Україні за винятком тимчасово окупованих територій. Дослідження тривало з 6 вересня по 10 жовтня 2019 року. Було опитано 19,2 тис. постійних дорослих жителів країни.

На початку року аналогічною статистикою зацікавилися представники Міжнародного валютного фонду. Вони підрахували, що кількість трудових мігрантів із України становить 2−3 млн осіб.