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Емігрувати хочуть 35% українців — опитування. Фото: news.1fin.biz

Емігрувати хочуть 35% українців — опитування (ІНФОГРАФІКА)

9 гру 2019, 16:38
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Еміграція за кордон із метою вищого заробітку цікава третині громадян України.

Станом на вересень 2019 року, 35% жителів українських міст хотіли б емігрувати за кордон і знайти там роботу, 63% респондентів про це не думали. Таку інформацію надала соціологічна група «Рейтинг», яка проводила дослідження з допомогою Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту.

Аналіз отриманих даних показав, що 50% охочих виїхати за кордон прагнуть забезпечити матеріальні потреби своїх сімей. 27% планують таким чином самореалізуватися. Ще 17% респондентів не вірять у майбутнє своєї країни.

Найбільше охочих емігрувати за кордон із метою заробітку зафіксовано в західних областях України — Івано-Франківську, Луцьку, Чернівцях та Рівному (понад 40%). Найменше — в Херсоні та Полтаві (28% і 31% відповідно).

Дані було зібрано в 24 містах по всій Україні за винятком тимчасово окупованих територій. Дослідження тривало з 6 вересня по 10 жовтня 2019 року. Було опитано 19,2 тис. постійних дорослих жителів країни.

Дані дослідження. Фото: ratinggroup.ua

Дані дослідження. Фото: ratinggroup.ua

Дані дослідження. Фото: ratinggroup.ua

Дані дослідження. Фото: ratinggroup.ua

Дані дослідження. Фото: ratinggroup.ua

На початку року аналогічною статистикою зацікавилися представники Міжнародного валютного фонду. Вони підрахували, що кількість трудових мігрантів із України становить 2−3 млн осіб.

Джерело: Ракурс


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