Микола Рудьковський, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/ua/n130575-ukrayinskogo-eks-ministra-rudkovskogo-zasudyly-do-dvoh-rokiv-pozbavlennya-voli-v-rosiyi.html

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Миколу Рудьковського, колишнього міністра транспорту та зв’язку України, Московський міський суд засудив до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Рудьковського росіяни звинувачують у причетності до нападу на російське посольство в Києві у 2014 році, повідомляє агентство «Інтерфакс».

Зазначається, що екс-міністр повністю визнав свою провину та розкаявся у скоєному.

Таким чином, суд визнав Рудьковського винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 360 Кримінального кодексу РФ (напад на установу, яка має міжнародний захист, з метою ускладнення міжнародних відносин).

Також, згідно з рішенням суду, Рудьковський має сплатити на користь російського МЗС 5,75 млн рублів (понад 2,1 млн грн), а також 8,829 млн рублів (понад 3,2 млн грн) на користь страхової компанії «Согаз», дочірньої компанії російського газового монополіста «Газпрому».

Сторона обвинувачення просила приговорити Рудьковського до шести років позбавлення волі.

Рудьковського затримали в Москві восени 2018 року.

14 липня 2014 року Рудьковський, перебуваючи на мітингу біля посольства РФ у Києві, кинув у диппредставництво камінь.

Нагадаємо, нещодавно Росія оголосила в міжнародний розшук колишнього народного депутата України Ігоря Мосійчука через нібито скоєння нападу на російське посольство в Києві у березні 2016 року.