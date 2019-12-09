Николай Рудьковский, фото: «Телеканал 24»

https://racurs.ua/n130575-ukrainskogo-eks-ministra-rudkovskogo-prigovorili-k-dvum-godam-lisheniya-svobody-v-rossii.html

Ракурс

Николая Рудьковского, бывшего министра транспорта и связи Украины, Московский городской суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Рудьковского россияне обвиняют в причастности к нападению на российское посольство в Киеве в 2014 году, сообщает агентство «Интерфакс».

Отмечается, что экс-министр полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Таким образом, суд признал Рудьковского виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на учреждение, которое имеет международную защиту, с целью осложнения международных отношений).

Также, согласно решению суда, Рудьковский должен заплатить в пользу российского МИД 5,75 млн руб. (более 2,1 млн грн), а также 8,829 млн рублей (более 3,2 млн грн) в пользу страховой компании «Согаз», дочерней компании российского газового монополиста «Газпрома».

Сторона обвинения просила приговорить Рудьковского к шести годам лишения свободы.

Рудьковского задержали в Москве осенью 2018 года.

14 июля 2014 года Рудьковский, находясь на митинге у посольства РФ в Киеве, бросил в диппредставительство камень.

Напомним, недавно Россия объявила в международный розыск бывшего народного депутата Украины Игоря Мосийчука за якобы совершение нападения на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.