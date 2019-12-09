Взятка. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n130574-kum-truby-osvobojden-pod-zalog-v-2-mln-grn.html

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Под залог вышел из СИЗО Игорь Щербина, который является бывшим начальником Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины. Сумма залога составила 2,1 млн грн, которая была внесена еще 6 декабря 2019 года.

Сразу после внесения суммы залога бывший чиновник вышел из СИЗО, сообщают «Украинские новости», ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Следует уточнить, что Щербина является кумом главы ГБР Романа Трубы и был задержан сотрудниками НАБУ и САП при попытке получения первого транша взятки в размере 75 тыс. долл.

Щербина вместе с частным предпринимателем за 150 тыс. долл. гарантировали закрытие уголовного производства в ГБР. При этом Щербина не является сотрудником данного ведомства.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в качестве альтернативы взятия под стражу Щербины просила у суда установить сумму залога в размере 3,6 млн грн.

Однако, Высший антикоррупционный суд 5 декабря избрал для Щербины меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в сумме 2,1 млн грн.