Хабар. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n130574-kum-truby-zvilnenyy-pid-zastavu-v-2-mln-grn.html

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Під заставу вийшов із СІЗО Ігор Щербина, який є колишнім начальником Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України. Сума застави склала 2,1 млн грн і була внесена ще 6 грудня 2019 року.

Відразу після внесення суми застави колишній чиновник вийшов із СІЗО, повідомляють «Українські новини», посилаючись на власне джерело в правоохоронних органах.

Слід уточнити, що Щербина є кумом голови ДБР Романа Труби і був затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) під час отримання першого траншу хабара в розмірі 75 тис. дол.

Щербина разом з приватним підприємцем за 150 тис. дол. гарантували закриття кримінального провадження в ДБР. При цьому Щербина не є співробітником даного відомства.

САП у якості альтернативи взяття під варту Щербини просила у суду встановити суму застави у розмірі 3,6 млн грн.

Однак, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 5 грудня обрав для Щербини запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави в сумі 2,1 млн грн.