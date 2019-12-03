Игорь Мосийчук, фото: Вадим Чуприна

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Игоря Мосийчука, депутата Верховной Рады VIII созыва с Радикальной партии, Россия объявила в международный розыск.

Мосийчука обвиняют в якобы совершении нападения на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В России уверяют, что действиями Мосийчука и других лиц тогда был «грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатической учреждения», а имуществу посольства нанесен значительный ущерб.

Мосийчуку заочно объявлено ​​подозрение в правонарушении, предусмотренном ст. 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на учреждение, которое имеет международную защиту). Соответствующая статья российского Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы.

В марте 2016 года произошли несколько инцидентов, связанных с российским посольством. Так, на его территорию бросили несколько коктейлей Молотова, однако это не привело к пожару. До этого были разбиты автомобили, стоявшие рядом со зданием посольства, а также активисты забросали здание посольства камнями и яйцами. Кроме того, были разбиты окна на первом этаже и камеры наблюдения.

Напомним, в ноябре Россия обвинила гражданина Украины Романа Рагозина в причастности к нападению на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.