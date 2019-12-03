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Игорь Мосийчук, фото: Вадим Чуприна
Экс-нардепа Мосийчука Россия объявила в розыскhttps://racurs.ua/n130309-eks-nardepa-mosiychuka-rossiya-obyavila-v-rozysk.htmlРакурс
Игоря Мосийчука, депутата Верховной Рады VIII созыва с Радикальной партии, Россия объявила в международный розыск.
Мосийчука обвиняют в якобы совершении нападения на российское посольство в Киеве в марте 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
В России уверяют, что действиями Мосийчука и других лиц тогда был «грубо нарушен нормальный порядок работы российского дипломатической учреждения», а имуществу посольства нанесен значительный ущерб.
Мосийчуку заочно объявлено подозрение в правонарушении, предусмотренном ст. 360 Уголовного кодекса РФ (нападение на учреждение, которое имеет международную защиту). Соответствующая статья российского Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы.
В марте 2016 года произошли несколько инцидентов, связанных с российским посольством. Так, на его территорию бросили несколько коктейлей Молотова, однако это не привело к пожару. До этого были разбиты автомобили, стоявшие рядом со зданием посольства, а также активисты забросали здание посольства камнями и яйцами. Кроме того, были разбиты окна на первом этаже и камеры наблюдения.
Напомним, в ноябре Россия обвинила гражданина Украины Романа Рагозина в причастности к нападению на российское посольство в Киеве в марте 2016 года.
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