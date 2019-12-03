Ігор Мосійчук, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n130309-eks-nardepa-mosiychuka-rosiya-ogolosyla-v-rozshuk.html

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Ігоря Мосійчука, депутата Верховної Ради VIII скликання із Радикальної партії, Росія оголосила в міжнародний розшук.

Мосійчука звинувачують у нібито скоєнні нападу на російське посольство в Києві у березні 2016 року. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

У Росії запевняють, що діями Мосійчука та інших осіб тоді був «грубо порушений нормальний порядок роботи російської дипломатичної установи», а майну посольства завдані значні збитки.

Мосійчуку заочно оголошена підозра в правопорушенні, передбаченому ст. 360 Кримінального кодексу РФ (напад на установу, яка має міжнародний захист). Відповідна стаття російського Кримінального кодексу передбачає позбавлення волі.

У березні 2016 року відбулися кілька інцидентів, пов’язаних із російським посольством. Так, на його територію кинули кілька коктейлів Молотова, однак це не призвело до пожежі. До цього були розбиті автомобілі, що стояли поруч із будівлею посольства, а також активісти закидали будівлю посольства камінням та яйцями. Крім того, були розбиті вікна на першому поверсі та камери спостереження.

Нагадаємо, у листопаді Росія звинуватила громадянина України Романа Рагозіна в причетності до нападу на російське посольство в Києві у березні 2016 року.