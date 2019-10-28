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Во время драки, скриншот видео

Проспект Бандеры в Киеве: во время заседания апелляционного суда произошла драка (ВИДЕО)

28 окт 2019, 14:12
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В Шестом административном суде Киева, который рассматривает апелляцию Киевсовета на решение Окружного административного суда (ОАСК) об отмене переименования столичных проспектов Московского и Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича, возникла драка.

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Инцидент произошел, когда депутат Киевсовета Владимир Назаренко спросил нескольких присутствующих в зале мужчин о причине их пребывания там. В ответ они начали его толкать, в результате чего между ними и присутствующими на заседании суда активистами завязалась драка, сообщает издание The Insider.

По мнению Назаренко, лица, с которыми возникла драка, являются «титушками» и «охранниками» Елены Бережной, матери погибшего депутата из Партии регионов Ирины Бережной, представляющей интересы двух общественных организаций — «Еврейской правозащитной группы» и «Ветераны труда — дети войны», по иску которых суд предыдущей инстанции отменил переименование.

Во время сегодняшнего заседания эти общественные организации выразили недоверие составу суда, мотивируя это тем, что на судей якобы давят активисты, которые сегодня собрались у здания суда.

Соответствующее заявление рассмотрит другой судья.

Напомним, решение об отмене переименования киевских проспектов ОАСК принял 25 июня.

Источник: Ракурс


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