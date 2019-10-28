Проспект Бандери у Києві: під час засідання апеляційного суду сталася бійка (ВІДЕО)

Під час бійки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n128665-prospekt-bandery-u-kyievi-pid-chas-zasidannya-apelyaciynogo-sudu-stalasya-biyka-video.html

Ракурс

У Шостому адміністративному суді Києва, який розглядає апеляцію Київради на рішення Окружного адміністративного суду (ОАСК) щодо скасування перейменування столичних проспектів Московського та Ватутіна на Степана Бандери та Романа Шухевича, виникла бійка.

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Інцидент стався, коли депутат Київради Володимир Назаренко запитав у кількох присутніх у залі чоловіків про причину їхнього перебування там. У відповідь вони почали його штовхати, в результаті чого між ними та присутніми на засіданні суду активістами зав’язалась бійка, повідомляє видання The Insider.

На думку Назаренка, особи, з якими виникла бійка, є «тітушками» та «охоронцями» Олени Бережної, матері загиблої депутатки з Партії регіонів Ірини Бережної, яка представляє інтереси двох громадських організацій — «Єврейської правозахисної групи» та «Ветерани праці — діти війни», за позовом котрих суд попередньої інстанції скасував перейменування.

Під час сьогоднішнього засідання ці громадські організації висловили недовіру складу суду, мотивуючи це тим, що на суддів нібито тиснуть активісти, котрі сьогодні зібралися біля будівлі суду.

Відповідну заяву розгляне інший суддя.

Нагадаємо, рішення про скасування перейменування київських проспектів ОАСК ухвалив 25 червня.