У Києві залишаться проспекти Степана Бандери та Романа Шухевича, фото: Володимир В’ятрович

https://racurs.ua/ua/n130578-prospekty-bandery-ta-shuhevycha-zalyshatsya-v-kyievi-instytut-nacpam-yati-vygrav-apelyaciu.html

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Апеляційний суд Києва сьогодні підтвердив законність рішень Київської міськради щодо перейменування проспектів Московського та Генерала Ватутіна на Степана Бандери та Романа Шухевича відповідно.

Суд визнав, що встановлена законодавством процедура перейменування була повністю дотримана. Про це повідомляє прес-служба Українського інституту національної пам’яті (УІНП).

Таким чином, скасоване рішення Окружного адміністративного суду Києва, який 25 червня цього року скасував рішення міськради Києва про перейменування проспектів.

1 серпня УІНП подав на це рішення суду апеляцію.

Проспектам Бандери і Шухевича в Києві бути! — прокоментував цю новину представник УІНП у суді Сергій Рябенко.

Московський проспект у Києві був перейменований у липні 2016 року, проспект Генерала Ватутіна — у червні 2017 року.

Нагадаємо, наприкінці жовтня під час розгляду апеляції Київради на рішення Окружного адмінсуду щодо скасування перейменування цих проспектів виникла бійка.