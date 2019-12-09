Скандал із Коломойським: олігарх погрожував рефері, який судив баскетбольний матч команди його сина, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n130579-kolomoyskyy-pogrojuvav-referi-yakyy-sudyv-basketbolnyy-match-komandy-yogo-syna-dokument.html

Ракурс

Бізнесмен Ігор Коломойський потрапив у скандал, пов’язаний із клубом, у якому грає в баскетбол на професійному рівні його син Григорій.

Скандал стався після поєдинку української Суперліги між «Дніпром» і «Київ-Баскетом». Його виграли гості із рахунком 75:78.

Після гри Коломойський був незадоволений суддівством в матчі і погрожував арбітру. Відповідний документ оприлюднило видання НВ. Гра відбулася ще 1 грудня у Дніпрі. Ще під час матчу, Коломойський почав погрожувати арбітру, оскільки вважав, що той допомагає гостям, які вели у рахунку.

Після закінчення другої чверті гри до арбітра Андрія Бабика, який йшов на перерву до суддівської кімнати, підійшли Коломойський, президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв і віце-президент Валерій Гуляєв. Про це Бабик написав у доповідній до керівництва Суперліги.

Кондратьєв погрожував арбітру. Зокрема, він кричав, що той «ніколи не приїде» до Дніпра.

Ти, чорт, сьогодні звідси не виїдеш. Ти що, дух втратив, у Дніпро більше ніколи не приїдеш. Я тобі, с*ка, влаштую. Тобі п****ць буде. Ти що коїш? — такі слова президента «Дніпра» оприлюднив у доповідній Бабик.

Суддя розповів, що до погроз приєднався і Коломойський.

Ти, х**ло, ти що твориш, б***ь?! Тобі п****ць, ху**ос, буде — ти зрозумів мене?! — начебто кричав олігарх.

Федерація баскетболу України розглянула доповідну і вирішила оштрафувати «Дніпро» на 52 тис. грн. Кондратьєва дискваліфікували на дві гри.

«Ракурс» писав, що восени молодший син Коломойського дебютував за баскетбольний «Дніпро». Григорій або Грегорі Коломойський повернувся до України з Ізраїлю. Раніше він навчався у Клівлендському університеті та грав у баскетбол. Коломойський-молодший приїхав грати в баскетбол у рідне місто Дніпро, його заявили за місцевий баскетбольний клуб.