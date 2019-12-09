Инфляция в Украине замедлилась: новые даные Госстата

Деньги. Фото: Минфин

https://racurs.ua/n130581-inflyaciya-v-ukraine-za-noyabr-snizilas-do-0-1-gosstat.html

Ракурс

Инфляция в Украине снизилась. За ноябрь 2019 года потребительские цены на основные товары поднялись всего лишь на 0,1%. Для сравнения, данный показатель за октябрь 2019 года составил 0,7%, а в ноябре прошлого года он зафиксирован на уровне 1,4%.

Таким образом, с начала текущего года по состоянию на конец ноября уровень инфляции в Украине составляет 5,1%. На конец октября показатель инфляции с начала года был зафиксирован на уровне 6,5%, на конец сентября — 7,5%, на конец августа — 8,8%. Такую информацию обнародовала Государственная служба статистики.

В Госстате утверждают, что в последние месяцы наблюдается положительная динамика по снижению уровня инфляции и с начала года потребительские цены в Украине выросли на 4,3%, а уровень базовой инфляции составил не более 4,2%.

Также отмечается снижение инфляции по годам. Если в 2017 году данный показатель составил 13,7%, то за 2018 год его значение уменьшилось до 9,8%. В Госстате полагают, что по итогам 2019 года уровень инфляции не выйдет за рамки целевого диапазона Нацбанка и остановится на отметке 5% с возможной погрешностью в 1 процентный пункт.

Как ранее писал «Ракурс», в конце ноября курс доллара сильно прогнулся и опустился ниже 24 грн. Основными факторами укрепления национальной валюты стал приток иностранных инвестиций в результате продажи государственных долговых ценных бумаг, а также хороший урожай зерновых культур, что позволило нарастить экспорт. В то же время, из-за падения курса доллара бюджет Украины недополучил 46,2 млрд грн от экспорта.