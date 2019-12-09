Інфляція в Україні сповільнилася: нові дані Держстату

Гроші. Фото: Мінфін

https://racurs.ua/ua/n130581-inflyaciya-v-ukrayini-spovilnylasya-novi-dani-derjstatu.html

Ракурс

Інфляція в Україні знизилася. За листопад 2019 року споживчі ціни на основні товари піднялися всього лише на 0,1%. Для порівняння, цей показник за жовтень 2019 року склав 0,7%, а у листопаді минулого року він був зафіксований на рівні 1,4%.

Таким чином, з початку поточного року станом на кінець листопада рівень інфляції в Україні складає 5,1%. На кінець жовтня показник інфляції з початку року був зафіксований на рівні 6,5%, на кінець вересня — 7,5%, на кінець серпня — 8,8%. Таку інформацію оприлюднила Державна служба статистики.

У Держстаті стверджують, що в останні місяці спостерігається позитивна динаміка щодо зниження рівня інфляції і з початку року споживчі ціни в Україні зросли на 4,3%, а рівень базової інфляції склав не більше 4,2%.

Також відзначається зниження інфляції по рокам. Якщо в 2017 році цей показник склав 13,7%, то за 2018 рік його значення зменшилося до 9,8%. У Держстаті вважають, що за підсумками 2019 року рівень інфляції не вийде за рамки цільового діапазону Нацбанку і зупиниться на позначці 5% з можливою похибкою в 1 процентний пункт.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці листопада курс долара сильно прогнувся і опустився нижче 24 грн. Основними факторами зміцнення національної валюти став приплив іноземних інвестицій у результаті продажу державних боргових цінних паперів, а також хороший урожай зернових культур, що дозволило наростити експорт. У той же час, через падіння курсу долара бюджет України недоотримав 46,2 млрд грн від експорту.