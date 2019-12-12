Пожар в Одессе: мэрия обнародовала список опознанных жертв, фото — "Думская"

https://racurs.ua/n130726-na-pepelische-v-odesse-nashli-vse-16-tel-meriya-obnarodovala-perechen-opoznannyh-jertv-spisok.html

Ракурс

Спасатели утром 12 декабря нашли на пепелище здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе тела всех людей, которые считались пропавшими в результате пожара.

Заместитель мэра Одессы Андрей Котляр в Фейсбук сообщил, что в результате пожара пострадали 47 человек, из них 16 погибли.

Поисковую операцию спасатели завершили и начали ремонтно-восстановительные работы.

Всего жертвами пожара стали 16 человек, из них двое скончались в больнице (студентка и спасатель), еще 14 тел впоследствии нашли на месте трагедии. Пока не установленоа личность шестерых найденных тел.

«Ракурс» сообщал, что вчера ночью во время разбора завалов спасатели обнаружили тела еще трех человек. Вчера Киевский районный суд Одессы отправил под круглосуточный домашний арест директора Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.