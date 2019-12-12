Особый статус Донбасса Рада продлила на год, фото — "24 канал"

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Ракурс

Верховная Рада Украины 12 декабря продлила еще на год особый статус самоуправления на оккупированном россиянами Донбассе.

Сегодня нардепы рассматривали закон «О внесении изменения в ст. 1 Закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№ 2569).

Сначала парламент внес закон в повестку дня, потом рассмотрел этот законопроект. За принятие законопроекта в первом чтении и в целом проголосовали 320 нардепов.

Законопроект об изменениях в закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» рассматривался в связи с тем, что 31 декабря заканчивается предыдущий срок введения особого порядка на оккупированном Донбассе.

Рассмотрение закона инициировали руководители фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко. Это произошло на следующий день после проведения в Париже переговоров «нормандской четверки».

Тогда лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились и о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса.