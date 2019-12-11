"Нормандские" обязательства: что записали в новом законопроекте об ОРДЛО, фото — "112 Украина"

https://racurs.ua/n130684-normandskie-obyazatelstva-chto-zapisali-v-novom-zakonoproekte-ob-ordlo.html

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На сайте Верховной Рады сегодня появился текст законопроекта «О внесении изменения в ст. 1 Закона Украины „Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей“».

Документ предусматривает продление особого статуса ОРДЛО еще на год. Как говорится в пояснительной записке к закону № 2569, он вносится в парламент в связи с тем, что 31 декабря заканчивается предыдущий срок введения особого порядка местного самоуправления на оккупированных регионах Донбасса.

Законопроект направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН, — считают разработчики документа, а именно руководители фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и Александр Корниенко.

Документ зарегистрирован 10 декабря. Он появился в Раде на следующий день после проведения в Париже переговоров «нормандской четверки». Лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились об обмене пленных до 31 декабря, разведении войск еще в трех зонах фронта, бессрочном прекращении огня, имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, а также о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский после саммита заявил, что этот закон могут продлить на год.